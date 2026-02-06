La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Vendredi 6 Février 2026 - 14:15

L’audio au cœur des réflexions sur la publicité à Cologne


Notez


Le 23 avril 2026, Cologne accueillera le Radio Advertising Summit, grand rendez-vous annuel des professionnels de la radio et de l’audio digital. Organisé par la Radiozentrale, l’événement mettra l’accent sur l’impact de l’audio dans les parcours d’achat. Une journée de réflexions, de contenus exclusifs et de networking.



Vous aimerez aussi
Le Radio Advertising Summit 2026 se tiendra le 23 avril à Cologne, dans le cadre d’un programme centré sur les relations entre l’audio, les émotions et les décisions d’achat. Le thème choisi, "Gehört. Gefühlt. Gekauft" ("Entendu. Ressenti. Acheté."), mettra en avant la capacité de l’audio (radio et digital) à agir comme déclencheur et amplificateur dans le parcours client.
Organisé par Radiozentrale, la plateforme qui regroupe radios publiques et privées en Allemagne, le sommet s’adresse exclusivement aux professionnels des médias, du marketing et de la publicité audio. Il entend offrir un espace de réflexion et d’échange sur la transformation des comportements de consommation sous l’effet de l’intelligence artificielle, de la multiplicité des canaux et des nouveaux points de contact.

Une plateforme pour l’orientation et l’inspiration

Le Radio Advertising Summit 2026 réunira environ 1 000 participants issus de l’industrie audio et publicitaire. Le programme prévoit plus de 100 interventions sous forme de keynotes, panels ou best practices, animées par plus de 200 intervenants. Toutes aborderont la manière dont l’audio peut favoriser la proximité, instaurer la confiance et générer de la valeur à travers les différents moments du parcours d’un consommateur ou d’une consommatrice.
L’événement ambitionne ainsi de servir de boussole dans un paysage en mutation, en s’appuyant sur 4 280 minutes de programme dédiées à l’analyse, au transfert de savoirs et aux échanges de bonnes pratiques. Cette approche vise à mettre en lumière la spécificité de l’audio comme média porteur de sens et de lien, notamment dans les stratégies de marque.

Des regards croisés sur les nouvelles dynamiques d’achat

Parmi les moments forts annoncés, une keynote d’ouverture sera assurée par Anders Indset, philosophe économique, qui explorera les conséquences des technologies et de l’IA sur les comportements de décision. Une deuxième conférence, à deux voix, réunira Caroline Grauel, experte en neurosciences et IA appliquées à la consommation, et Sebastian Krüger, spécialiste de la transformation numérique, pour décrypter les interactions entre impulsions d’achat, usages médias et technologie. Le sommet mettra ainsi en avant des perspectives croisées sur les touchpoints les plus influents aujourd’hui, et sur les leviers que l’audio permet d’activer de manière ciblée et efficace.
Depuis sa création en 2014, le Radio Advertising Summit est devenu un moment structurant pour l’écosystème audio allemand. Il s’adresse à un public sélectionné de responsables marketing, dirigeant·e·s d’entreprises annonceuses et décideurs en agences média. La journée s’ouvrira dès 09h00 avec un business breakfast, et se conclura par un After Summit BBQ à partir de 17h00.

Tags : Allemagne, publicité, Radiozentrale



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 5 Février 2026 - 09:05 Le Podcasthon revient du 14 au 20 mars 2026

Mercredi 4 Février 2026 - 14:50 Les Prix de La Lettre Pro de la Radio remis à plusieurs acteurs engagés au Paris Radio Show

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication