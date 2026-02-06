L’audio au cœur des réflexions sur la publicité à Cologne

Le Radio Advertising Summit 2026 se tiendra le 23 avril à Cologne, dans le cadre d’un programme centré sur les relations entre l’audio, les émotions et les décisions d’achat. Le thème choisi, "Gehört. Gefühlt. Gekauft" ("Entendu. Ressenti. Acheté."), mettra en avant la capacité de l’audio (radio et digital) à agir comme déclencheur et amplificateur dans le parcours client.

Organisé par Radiozentrale, la plateforme qui regroupe radios publiques et privées en Allemagne, le sommet s’adresse exclusivement aux professionnels des médias, du marketing et de la publicité audio. Il entend offrir un espace de réflexion et d’échange sur la transformation des comportements de consommation sous l’effet de l’intelligence artificielle, de la multiplicité des canaux et des nouveaux points de contact.