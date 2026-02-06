L’audio au cœur des réflexions sur la publicité à Cologne

Vous aimerez aussi
Le Radio Advertising Summit 2026 se tiendra le 23 avril à Cologne, dans le cadre d’un programme centré sur les relations entre l’audio, les émotions et les décisions d’achat. Le thème choisi, "Gehört. Gefühlt. Gekauft" ("Entendu. Ressenti. Acheté."), mettra en avant la capacité de l’audio (radio et digital) à agir comme déclencheur et amplificateur dans le parcours client.
Organisé par Radiozentrale, la plateforme qui regroupe radios publiques et privées en Allemagne, le sommet s’adresse exclusivement aux professionnels des médias, du marketing et de la publicité audio. Il entend offrir un espace de réflexion et d’échange sur la transformation des comportements de consommation sous l’effet de l’intelligence artificielle, de la multiplicité des canaux et des nouveaux points de contact.
Une plateforme pour l’orientation et l’inspiration
Le Radio Advertising Summit 2026 réunira environ 1 000 participants issus de l’industrie audio et publicitaire. Le programme prévoit plus de 100 interventions sous forme de keynotes, panels ou best practices, animées par plus de 200 intervenants. Toutes aborderont la manière dont l’audio peut favoriser la proximité, instaurer la confiance et générer de la valeur à travers les différents moments du parcours d’un consommateur ou d’une consommatrice.
L’événement ambitionne ainsi de servir de boussole dans un paysage en mutation, en s’appuyant sur 4 280 minutes de programme dédiées à l’analyse, au transfert de savoirs et aux échanges de bonnes pratiques. Cette approche vise à mettre en lumière la spécificité de l’audio comme média porteur de sens et de lien, notamment dans les stratégies de marque.
Des regards croisés sur les nouvelles dynamiques d’achat
Parmi les moments forts annoncés, une keynote d’ouverture sera assurée par Anders Indset, philosophe économique, qui explorera les conséquences des technologies et de l’IA sur les comportements de décision. Une deuxième conférence, à deux voix, réunira Caroline Grauel, experte en neurosciences et IA appliquées à la consommation, et Sebastian Krüger, spécialiste de la transformation numérique, pour décrypter les interactions entre impulsions d’achat, usages médias et technologie. Le sommet mettra ainsi en avant des perspectives croisées sur les touchpoints les plus influents aujourd’hui, et sur les leviers que l’audio permet d’activer de manière ciblée et efficace.
Depuis sa création en 2014, le Radio Advertising Summit est devenu un moment structurant pour l’écosystème audio allemand. Il s’adresse à un public sélectionné de responsables marketing, dirigeant·e·s d’entreprises annonceuses et décideurs en agences média. La journée s’ouvrira dès 09h00 avec un business breakfast, et se conclura par un After Summit BBQ à partir de 17h00.
