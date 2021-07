L'animateur MiKL arrive à la rentrée sur Virgin Radio

MiKL entouré de son équipe, composée d’Amina, Lorenza et de Pierre, se raconteront dans leur quotidien : "leurs coups de cœur, leurs coups de gueule, leurs galères et tout ce qui fait la vie d’une bande de potes". Les auditeurs pourront venir témoigner, partager également avec l’équipe sur leur vie et leur quotidien. "C’est une émission empreinte de bonne humeur, de jeux et de séquences incontournables qui arrive prochainement sur Virgin Radio" annonce la station. Pour l'animateur : "Je suis très heureux d'arriver sur Virgin Radio et d'animer les soirées aux côtés de mes amis. Lorsque Freddo m'a proposé de venir occuper cet horaire, je n'ai pas pu refuser. Je suis impatient d’arriver au jour de la rentrée car je sais déjà qu’il se passera plein de choses dingues. J’ai vraiment hâte de retrouver mes auditeurs et rencontrer les auditeurs de Virgin Radio".