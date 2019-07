L'animateur Alex 2c quitte Alouette

LLPR - Comment avez-vous vu évoluer la radio, en général, durant la dernière décennie ?

Alex2C - Là, vous me posez presque une colle ! Disons que la concurrence est de plus en plus dure, et qu'il faut faire chaque jour mieux que la veille en production et au micro. C'est un peu facile, mais tellement vrai et surtout sincère. Et puis, les plateformes de streaming ont pas mal changé la façon de consommer la musique. Aujourd’hui, tu peux faire ta propre programmation musicale en quelques clics et t'improviser DJ ou programmateur d'une soirée entre amis au lieu d'aller écouter la radio. J'ai surtout en tête d'avoir commencé la radio (en 1995) avec mon sac de vinyles sur le dos, et mes jingles faits sur K7 sans amorce... depuis l'ordinateur d'un copain. Du Studec que j'ai intégré entre 1997 et 1999, de mon passage sur Voltage où j'ai travaillé avec Pascal Rémy et Philippe 7R, des animateurs que j'écoutais au lycée, de mon aventure sur Europe 2 aux Arcs avec mon ami Eric Siri. Et puis... j'ai 24ans je parle pour la première fois sur NRJ en national avant un passage d' un an à NRJ Nantes. J'ai tellement de souvenirs fabuleux et de belles rencontres à raconter à mes enfants.