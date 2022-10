"L’Odyssée du PAF" revient sur Fréquence Protestante

Homme de radio, il reviendra sur ses débuts à Radio France, sur ses années à RTL et à Europe 1, et sur ses activités aujourd’hui à RMC. Ce sera aussi l’occasion de parler de télévision, Nicolas Poincaré ayant participé aux débuts de "C à vous" sur France 5, et ayant présenté "Complément d’enquête" sur France 2. L’Odyssée du PAF " est présentée depuis janvier 2021 par Thomas Basselier. Diffusée tous les deuxièmes samedis du mois à 14h, l’émission propose aux auditeurs de se plonger dans l’histoire des médias, en recevant un invité. L’interview est rythmée par des archives sonores. Ont déjà participé à l’émission : Fred Musa, Eva Roque, Antoine Genton ou Albert Spano.Fréquence Protestante est diffusée à Paris sur le 100.7 FM et sur le DAB+.