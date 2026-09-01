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Mardi 1 Septembre 2026 - 08:10

L'Innov’Audio Paris prépare sa 9e édition au Pathé Palace


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L'Innov’Audio Paris revient le mardi 24 novembre pour une 9e édition organisée par l’ACPM et Médiamétrie, avec le soutien de Kantar Media. Radios, producteurs de podcasts, plateformes, régies, agences et annonceurs se retrouveront au Pathé Palace à Paris pour partager analyses et perspectives sur les grandes tendances qui façonnent l’avenir de l’audio.



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La 9e édition d’Innov’Audio Paris se tiendra le mardi 24 novembre 2026 au Pathé Palace, 2 boulevard des Capucines, 75009 Paris. L’accueil et le petit déjeuner débuteront à 8h30, avant le lancement de la conférence à 09h. Organisé par l’ACPM et Médiamétrie avec le soutien de Kantar Media, l’événement réunira les différents acteurs de l’audio en France : radios, producteurs de podcasts, plateformes, régies publicitaires, agences, annonceurs et personnalités du secteur.
Tables rondes et interventions d’experts rythmeront cette matinée afin de partager analyses, perspectives et éclairages sur les évolutions qui structurent actuellement l’audio digital et les usages associés.

Infos et inscriptions : ICI

Tags : ACPM, audio digital, Innov'Audio, Médiamétrie



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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