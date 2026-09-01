L'Innov’Audio Paris prépare sa 9e édition au Pathé Palace

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La 9e édition d’Innov’Audio Paris se tiendra le mardi 24 novembre 2026 au Pathé Palace, 2 boulevard des Capucines, 75009 Paris. L’accueil et le petit déjeuner débuteront à 8h30, avant le lancement de la conférence à 09h. Organisé par l’ACPM et Médiamétrie avec le soutien de Kantar Media, l’événement réunira les différents acteurs de l’audio en France : radios, producteurs de podcasts, plateformes, régies publicitaires, agences, annonceurs et personnalités du secteur.
Tables rondes et interventions d’experts rythmeront cette matinée afin de partager analyses, perspectives et éclairages sur les évolutions qui structurent actuellement l’audio digital et les usages associés.
Infos et inscriptions : ICI
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