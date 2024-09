L'INA dévoile 3 scénarios possibles de l’évolution de l’information

Dans le cadre des États généraux de l'information, l’INA a coordonné un document qui tente de répondre aux évolutions de l’information dans nos sociétés, de l’irruption de l’IA à des contextes géopolitiques mouvants à l’heure du réchauffement climatique et de la raréfaction des ressources naturelles.

Le rapport propose trois scénarios présentés comme des avenirs possibles, pour alerter sur les risques critiques, attirer l’attention sur les opportunités à saisir et identifier des leviers d’action possibles : un scénario très optimiste, qui promet un âge d’or de l’information, dans lequel les citoyens ont pris en main leur destin informationnel ; un scénario très pessimiste, qui envisage la mort de l’information et le chaos informationnel ; un scénario médian, dans lequel l’information est éclatée et où les citoyens n’adhèrent plus à une information commune.