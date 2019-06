L'INA accueille les bandes originales d'une émission pirate historique

Dans le cadre de donations et de partenariats s'ajoutant aux fonds collectés dans le cadre du dépôt légal, soit plus de 19 300 000 d'heures de documents radio et télévision, l'INA accueille des collections audiovisuelles pour en assurer la conservation et la mise en consultation. Ces fonds comprennent notamment des captations de spectacles vivants (théâtre, opéras, danse, concerts…) et de manifestations culturelles enregistrés avec les moyens techniques des institutions soucieuses de conserver des traces de leur programmation. Au même titre que Radio Riposte, des radios libres comme Carbone 14, Radio Lorraine, Cœur d'acier, Génération 2000, Radio FLIP ou Paris 80 ont rejoint les fonds audiovisuels de l'INA.



Diffusée clandestinement sur la bande FM le 28 juin 1979 depuis la Fédération de Paris du Parti socialiste, le programme Radio Riposte s'inscrivait dans une violation délibérée du monopole d'État de la radiodiffusion en vigueur depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale.