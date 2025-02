L’IA au service de l’info locale sur Ici

Grâce à son maillage territorial, le réseau Ici capte chaque jour des centaines d’informations et de témoignages sur ses antennes et son site ici.fr. Cette richesse éditoriale sera mobilisée pour une expérimentation inédite, où l’IA aidera à recenser, analyser et structurer les contributions recueillies le matin même sur les différents supports du réseau. Ce travail d’envergure servira à alimenter les reportages qui jalonneront cette journée spéciale dédiée à l’emploi et à la désindustrialisation, deux sujets particulièrement sensibles en France aujourd’hui. Les auditeurs des 44 radios locales pourront suivre des reportages, interviews et témoignages illustrant les réalités économiques et sociales du pays.

À 13h, Wendy Bouchard présentera une émission spéciale "Ma France", où seront dévoilés les enseignements majeurs tirés des analyses réalisées avec l’IA.