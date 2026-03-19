"L’After Foot" fête ses 20 ans avec ses auditeurs sur la Seine

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Pour fêter les 20 ans de « L’After foot », l’émission rassemble chaque mois de nombreux passionnés de football dans des salles de cinéma Pathé à travers la France. En mars, "L’After Foot" voit les choses en grand en organisant une croisière à Paris, en partenariat avec CroisiEurope. Cet événement réunira auditeurs et animateurs pour deux jours placés sous le signe du partage et de la passion.
La croisière est accessible grâce à un jeu-concours organisé à l’antenne, qui a permis aux auditeurs de remporter leurs places. Au total, 60 gagnants, accompagnés de la personne de leur choix, auront l’opportunité de participer à cette expérience imaginée pour célébrer les 20 ans de l’émission. Cette croisière inédite et surprenante veut incarne" pleinement l’ADN de l’émission : "populaire, libre et fédératrice, construite depuis 20 ans en proximité avec sa communauté d’auditeurs".
La croisière est accessible grâce à un jeu-concours organisé à l’antenne, qui a permis aux auditeurs de remporter leurs places. Au total, 60 gagnants, accompagnés de la personne de leur choix, auront l’opportunité de participer à cette expérience imaginée pour célébrer les 20 ans de l’émission. Cette croisière inédite et surprenante veut incarne" pleinement l’ADN de l’émission : "populaire, libre et fédératrice, construite depuis 20 ans en proximité avec sa communauté d’auditeurs".
L’animation sera assurée par Nicolas Jamain pour le premier rendez-vous, tandis que Gilbert Brisbois prendra l’antenne pour le second, accompagné de Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Cette configuration devrait permettre de reproduire les conditions éditoriales habituelles, tout en intégrant une dimension événementielle liée à la présence du public. La diffusion conservera ainsi ses repères horaires et son identité sonore, dans un contexte de production délocalisée.
Des performances radio et audio digital installées
"L’After Foot, une passion sans frontière. 20 ans après, la flamme est toujours vive. Chaque soir, des passionnés se branchent sur RMC ou YouTube, entre coups de gueule, analyses pointues et amour du football. Si L’After Foot fête aujourd’hui ses 20 ans, c’est avant tout grâce à ses auditeurs, qui en sont l’âme et le coeur. À l’antenne, sur les routes et dans le monde, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute la bande donnent rendez-vous pour célébrer ces années de passion. Et comme toujours… le débat continue" a indiqué Karim Nedjari, directeur général de RMC & RMC Sport.
"L’After Foot" contribue à positionner RMC comme la première radio privée de France avec 9.3% de PDA. L’émission se classe également 2e podcast le plus écouté en France avec près de 11.4 millions de podcasts téléchargés par mois selon l'EAR Podcast de Médiamétrie.
"L’After Foot" contribue à positionner RMC comme la première radio privée de France avec 9.3% de PDA. L’émission se classe également 2e podcast le plus écouté en France avec près de 11.4 millions de podcasts téléchargés par mois selon l'EAR Podcast de Médiamétrie.