"L’After Foot" fête ses 20 ans avec ses auditeurs sur la Seine

Pour fêter les 20 ans de « L’After foot », l’émission rassemble chaque mois de nombreux passionnés de football dans des salles de cinéma Pathé à travers la France. En mars, "L’After Foot" voit les choses en grand en organisant une croisière à Paris, en partenariat avec CroisiEurope. Cet événement réunira auditeurs et animateurs pour deux jours placés sous le signe du partage et de la passion.

La croisière est accessible grâce à un jeu-concours organisé à l’antenne, qui a permis aux auditeurs de remporter leurs places. Au total, 60 gagnants, accompagnés de la personne de leur choix, auront l’opportunité de participer à cette expérience imaginée pour célébrer les 20 ans de l’émission. Cette croisière inédite et surprenante veut incarne" pleinement l’ADN de l’émission : "populaire, libre et fédératrice, construite depuis 20 ans en proximité avec sa communauté d’auditeurs".