L’ARC du Canada renouvelle son conseil d’administration

L’ARC du Canada a annoncé la composition de son nouveau conseil d’administration, à l’occasion de son assemblée générale annuelle tenue dans le cadre du Forum annuel des radios communautaires francophones. Cette instance réunit les représentants des radios communautaires francophones de l’ensemble du pays et définit les grandes orientations de l’organisation.

Gary Ouellette est reconduit à la présidence de l’ARC du Canada. Membre de longue date du réseau, il mettra à profit son expérience et sa connaissance du milieu radiophonique communautaire pour accompagner l’organisation. À ses côtés, Alyson Roussel assumera la vice-présidence, tandis que Nicolas Servel occupera le poste de trésorier. Le conseil se complète avec trois administrateurs : Mathieu Manning, Laurent de Laverne et Mireille Groleau.

