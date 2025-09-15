La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Lundi 15 Septembre 2025 - 11:30

L’ARC du Canada renouvelle son conseil d’administration


Notez


À l’issue de son assemblée générale annuelle organisée lors du Forum des radios communautaires francophones, l’Alliance des radios communautaires du Canada a présenté son nouveau conseil d’administration. Gary Ouellette est reconduit à la présidence, aux côtés d’Alyson Roussel, Nicolas Servel et trois administrateurs. Un septième poste sera pourvu prochainement.



Vous aimerez aussi

L’ARC du Canada a annoncé la composition de son nouveau conseil d’administration, à l’occasion de son assemblée générale annuelle tenue dans le cadre du Forum annuel des radios communautaires francophones. Cette instance réunit les représentants des radios communautaires francophones de l’ensemble du pays et définit les grandes orientations de l’organisation.
Gary Ouellette est reconduit à la présidence de l’ARC du Canada. Membre de longue date du réseau, il mettra à profit son expérience et sa connaissance du milieu radiophonique communautaire pour accompagner l’organisation. À ses côtés, Alyson Roussel assumera la vice-présidence, tandis que Nicolas Servel occupera le poste de trésorier. Le conseil se complète avec trois administrateurs : Mathieu Manning, Laurent de Laverne et Mireille Groleau.


Une mission réaffirmée au service des radios francophones

L’ARC du Canada souligne que cette nouvelle équipe reflète la diversité et la vitalité des radios communautaires francophones, actives sur tout le territoire.
En reconduisant sa gouvernance, l’ARC du Canada entend poursuivre son rôle de porte-voix et de catalyseur pour ses stations membres, tout en continuant de promouvoir la langue française et les cultures francophones en contexte minoritaire. "Nous amorçons ce nouveau mandat avec enthousiasme, solidarité et une volonté commune d’innover pour l’avenir de notre réseau", a déclaré Gary Ouellette.

Tags : ARC, Canada, Gary Ouellette, proximité, Québec, radios locales



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 10 Septembre 2025 - 11:30 Siham Mineur rejoint la gouvernance nationale de la CNRA

Mercredi 10 Septembre 2025 - 05:55 Radiomorphoses interroge la place du podcast dans la continuité de la radio

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication