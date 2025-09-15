L’ARC du Canada renouvelle son conseil d’administration

-
La CNRA réunit les radios associatives autour des grands défis actuels
-
Le Québec réaffirme son soutien aux radios et médias autochtones
-
47FM progresse en Lot-et-Garonne et franchit le cap des 102 000 auditeurs
-
Un ancrage périgourdin renforcé pour Happy Radio
-
Douze nominations pour des membres de l’ARCQ aux Prix Rencontres de l’ADISQ
L’ARC du Canada a annoncé la composition de son nouveau conseil d’administration, à l’occasion de son assemblée générale annuelle tenue dans le cadre du Forum annuel des radios communautaires francophones. Cette instance réunit les représentants des radios communautaires francophones de l’ensemble du pays et définit les grandes orientations de l’organisation.
Gary Ouellette est reconduit à la présidence de l’ARC du Canada. Membre de longue date du réseau, il mettra à profit son expérience et sa connaissance du milieu radiophonique communautaire pour accompagner l’organisation. À ses côtés, Alyson Roussel assumera la vice-présidence, tandis que Nicolas Servel occupera le poste de trésorier. Le conseil se complète avec trois administrateurs : Mathieu Manning, Laurent de Laverne et Mireille Groleau.
Une mission réaffirmée au service des radios francophones
En reconduisant sa gouvernance, l’ARC du Canada entend poursuivre son rôle de porte-voix et de catalyseur pour ses stations membres, tout en continuant de promouvoir la langue française et les cultures francophones en contexte minoritaire. "Nous amorçons ce nouveau mandat avec enthousiasme, solidarité et une volonté commune d’innover pour l’avenir de notre réseau", a déclaré Gary Ouellette.