L'ARARO 2026 explore les besoins des auditeurs et l’éducation aux médias

Organisé conjointement par l’Union des Radios Régionales Romandes, la Radio Télévision Suisse et l’Académie du Journalisme et des Médias, l’Atelier Radiophonique Romand a été conçu comme un rendez-vous annuel dédié à l’avenir du média radio. L’objectif est de permettre aux professionnels de la branche de se rencontrer une fois par an afin d’échanger autour des enjeux actuels et spécifiques du secteur radiophonique, dans un cadre favorisant le débat et le partage d’expériences.
L’édition 2026 d’ARARO s’articule autour de la notion de radio au service du public. Le premier volet est consacré aux "user needs", un modèle visant à mieux comprendre les raisons pour lesquelles les auditeurs écoutent la radio et les besoins que ce média satisfait.
L’accompagnement quotidien comme fil conducteur
L’Atelier Radiophonique Romand 2026 se conclura par une discussion entre deux animateurs, symbolisant l’essence même du métier de la radio. Les échanges porteront sur l’accompagnement quotidien des auditeurs et la manière dont la radio rend service au public à travers des attentions parfois simples mais essentielles, comme donner l’heure ou la météo.
Un rendez-vous ouvert à l’ensemble de la profession
L’édition 2026 sera animée par Adrien Juvet, rédacteur en chef de RTN, et se déroulera le vendredi 6 février 2026 à l’Aula des Jeunes Rives, à l’Espace Tilo Frey de l’Université de Neuchâtel.