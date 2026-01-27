La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mardi 27 Janvier 2026 - 13:10

L'ARARO 2026 explore les besoins des auditeurs et l’éducation aux médias


Le 16e Atelier Radiophonique Romand se tiendra le vendredi 6 février 2026 à l’Aula des Jeunes Rives, à l’Espace Tilo Frey de l’Université de Neuchâtel. Cette édition propose une réflexion approfondie sur la radio comme média de service, en interrogeant ses missions d’accompagnement, de compréhension des besoins des auditeurs et d’éducation aux médias.



Organisé conjointement par l’Union des Radios Régionales Romandes, la Radio Télévision Suisse et l’Académie du Journalisme et des Médias, l’Atelier Radiophonique Romand a été conçu comme un rendez-vous annuel dédié à l’avenir du média radio. L’objectif est de permettre aux professionnels de la branche de se rencontrer une fois par an afin d’échanger autour des enjeux actuels et spécifiques du secteur radiophonique, dans un cadre favorisant le débat et le partage d’expériences.
L’édition 2026 d’ARARO s’articule autour de la notion de radio au service du public. Le premier volet est consacré aux "user needs", un modèle visant à mieux comprendre les raisons pour lesquelles les auditeurs écoutent la radio et les besoins que ce média satisfait. 


L’éducation aux médias occupera également une place centrale dans le programme de cette édition. Les radios y seront présentées comme des acteurs disposant d’un accès privilégié aux établissements scolaires pour expliquer le rôle des médias au-delà des réseaux sociaux. Quatre spécialistes interviendront pour détailler l’importance du dispositif Edumédias et les actions menées auprès des jeunes publics.

L’accompagnement quotidien comme fil conducteur

Le Radio Bus sera présent lors de l’événement, illustrant concrètement la dimension pédagogique et de proximité de la radio. Des élèves du Locle animeront une émission en direct depuis la place située devant l’Aula des Jeunes-Rives, offrant une mise en pratique immédiate des principes abordés au cours de la journée et un exemple d’éducation aux médias par l’expérience radiophonique.
L’Atelier Radiophonique Romand 2026 se conclura par une discussion entre deux animateurs, symbolisant l’essence même du métier de la radio. Les échanges porteront sur l’accompagnement quotidien des auditeurs et la manière dont la radio rend service au public à travers des attentions parfois simples mais essentielles, comme donner l’heure ou la météo.

Un rendez-vous ouvert à l’ensemble de la profession

Le 16e Atelier Radiophonique Romand s’adresse aussi bien au public qu’aux professionnels de la radio, qu’ils soient directeurs, journalistes ou animateurs. Il est également ouvert aux étudiants, décideurs et techniciens souhaitant approfondir leurs connaissances du média radiophonique.
L’édition 2026 sera animée par Adrien Juvet, rédacteur en chef de RTN, et se déroulera le vendredi 6 février 2026 à l’Aula des Jeunes Rives, à l’Espace Tilo Frey de l’Université de Neuchâtel.

Tags : ARARO, Neuchâtel, RRR, RTS, Suisse



Frédéric Brulhatour
