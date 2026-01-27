L'ARARO 2026 explore les besoins des auditeurs et l’éducation aux médias

Organisé conjointement par l’Union des Radios Régionales Romandes, la Radio Télévision Suisse et l’Académie du Journalisme et des Médias, l’Atelier Radiophonique Romand a été conçu comme un rendez-vous annuel dédié à l’avenir du média radio. L’objectif est de permettre aux professionnels de la branche de se rencontrer une fois par an afin d’échanger autour des enjeux actuels et spécifiques du secteur radiophonique, dans un cadre favorisant le débat et le partage d’expériences.

L’édition 2026 d’ARARO s’articule autour de la notion de radio au service du public. Le premier volet est consacré aux "user needs", un modèle visant à mieux comprendre les raisons pour lesquelles les auditeurs écoutent la radio et les besoins que ce média satisfait.

