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Mercredi 20 Mai 2026 - 08:40

L’ACPM dévoile l’évolution quotidienne des écoutes de 7 radios généralistes


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Dans sa nouvelle infographie publiée dans La Lettre Pro L’Hebdo, l’ACPM retrace l’évolution quotidienne des écoutes actives Monde de 7 radios généralistes entre janvier et mars 2026. Les données mettent en évidence plusieurs pics liés à de grands événements d’actualité, avec des niveaux dépassant ponctuellement les 5 millions d’écoutes quotidiennes.


Entre janvier et mars 2026, les écoutes actives Monde des 7 radios généralistes ont oscillé entre 2 et plus de 5 millions d’écoutes quotidiennes, selon les données ACPM. Les principaux pics observés correspondent à de grands événements d’actualité comme l’investiture de Donald Trump, la mort d’Ali Khamenei ou encore les élections municipales.
Entre janvier et mars 2026, les écoutes actives Monde des 7 radios généralistes ont oscillé entre 2 et plus de 5 millions d’écoutes quotidiennes, selon les données ACPM. Les principaux pics observés correspondent à de grands événements d’actualité comme l’investiture de Donald Trump, la mort d’Ali Khamenei ou encore les élections municipales.

Chaque semaine dans La Lettre Pro L’Hebdo, l’ACPM propose une infographie consacrée aux usages radio et audio digital. Cette semaine, l’organisme publie une analyse de “l’évolution des écoutes quotidiennes des 7 radios généralistes” entre janvier et mars 2026.
L’étude s’appuie sur les données de "Certification Radios Digitales" et porte sur les "écoutes actives Monde".
Cette semaine, le graphique exclusif présente les variations quotidiennes observées sur l’ensemble de la période, avec des volumes oscillant globalement entre 2 millions et plus de 5 millions d’écoutes quotidiennes.


Des pics d’écoutes liés à l’actualité

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L’infographie met en évidence plusieurs hausses significatives associées à des événements d’actualité nationale et internationale. Le premier pic notable intervient le 20 janvier, à l’occasion de la "Journée d’investiture de Donald Trump". Les écoutes quotidiennes dépassent alors les 5 millions. Un autre point haut apparaît le 2 mars, date mentionnée comme celle de la "Mort d’Ali Khamenei, guide suprême de la République islamique d’Iran". Là encore, les volumes d’écoutes progressent fortement par rapport aux niveaux observés les jours précédents.
Au mois de mars, deux autres séquences sont également identifiées par l’ACPM : le "Lendemain du 1er tour des élections municipales", le 16 mars, puis le "Lendemain de la Mort de Lionel Jospin", le 23 mars. Ces événements correspondent eux aussi à des reprises marquées des écoutes digitales des radios généralistes.


Sept radios généralistes intégrées dans le périmètre

Au-delà des pics d’actualité, le graphique illustre également une structure hebdomadaire très régulière des usages. Les écoutes actives quotidiennes progressent systématiquement en semaine avant de reculer durant les week-ends. Les niveaux les plus élevés se situent généralement autour de 4 à 5 millions d’écoutes actives Monde, tandis que les creux hebdomadaires descendent autour de 2,5 à 3 millions. Le périmètre retenu par l’ACPM regroupe 7 radios généralistes : BFM Radio, Europe 1, France Inter, franceinfo, RMC, RTL et Sud Radio.

Tags : audience, audience digitale, audience numérique, AXPM



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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