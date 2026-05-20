L’ACPM dévoile l’évolution quotidienne des écoutes de 7 radios généralistes

L’infographie met en évidence plusieurs hausses significatives associées à des événements d’actualité nationale et internationale. Le premier pic notable intervient le 20 janvier, à l’occasion de la "Journée d’investiture de Donald Trump". Les écoutes quotidiennes dépassent alors les 5 millions. Un autre point haut apparaît le 2 mars, date mentionnée comme celle de la "Mort d’Ali Khamenei, guide suprême de la République islamique d’Iran". Là encore, les volumes d’écoutes progressent fortement par rapport aux niveaux observés les jours précédents.

Au mois de mars, deux autres séquences sont également identifiées par l’ACPM : le "Lendemain du 1er tour des élections municipales", le 16 mars, puis le "Lendemain de la Mort de Lionel Jospin", le 23 mars. Ces événements correspondent eux aussi à des reprises marquées des écoutes digitales des radios généralistes.

