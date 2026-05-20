L’ACPM dévoile l’évolution quotidienne des écoutes de 7 radios généralistes

Chaque semaine dans La Lettre Pro L’Hebdo, l’ACPM propose une infographie consacrée aux usages radio et audio digital. Cette semaine, l’organisme publie une analyse de “l’évolution des écoutes quotidiennes des 7 radios généralistes” entre janvier et mars 2026.
L’étude s’appuie sur les données de "Certification Radios Digitales" et porte sur les "écoutes actives Monde".
Cette semaine, le graphique exclusif présente les variations quotidiennes observées sur l’ensemble de la période, avec des volumes oscillant globalement entre 2 millions et plus de 5 millions d’écoutes quotidiennes.
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L’infographie met en évidence plusieurs hausses significatives associées à des événements d’actualité nationale et internationale. Le premier pic notable intervient le 20 janvier, à l’occasion de la "Journée d’investiture de Donald Trump". Les écoutes quotidiennes dépassent alors les 5 millions. Un autre point haut apparaît le 2 mars, date mentionnée comme celle de la "Mort d’Ali Khamenei, guide suprême de la République islamique d’Iran". Là encore, les volumes d’écoutes progressent fortement par rapport aux niveaux observés les jours précédents.
Au mois de mars, deux autres séquences sont également identifiées par l’ACPM : le "Lendemain du 1er tour des élections municipales", le 16 mars, puis le "Lendemain de la Mort de Lionel Jospin", le 23 mars. Ces événements correspondent eux aussi à des reprises marquées des écoutes digitales des radios généralistes.