Kiss FM recherche sa "Pretty Woman"

Depuis ce lundi matin, l'équipe des #LEVTOT, qui officie chaque matin sur Kiss FM, va offrir à une auditrice "une journée exceptionnelle" : la limousine de Royal Limousine Côte d’Azur l’attendra et l’accompagnera tout au long dune journée. Au programme : une séance relooking avec So Chic and Choc (manucure, maquillage, coiffure...) et 700 € de bijoux qu’elle pourra choisir librement chez Diamantor. La gagnante se fera confectionner par Carole Pavio Couture la même robe rouge que celle de Julia Roberts dans "Pretty Woman", avec les gants blancs. Enfin, une nuit de luxe avec la personne de son choix dans l’une des suites du Mas Candille de Mougins avec dîner gastronomique, petit déjeuner et soins de 60 minutes pour 2.