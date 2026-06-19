Kiss FM multiplie les événements avec deux concerts gratuits

Kiss FM poursuit sa stratégie d'événements de proximité avec deux concerts gratuits organisés dans les Alpes-Maritimes et le Var. La radio annonce tout d'abord le lancement d'un nouveau rendez-vous, monté en partenariat avec la Ville de Fréjus, sous l'intitulé "Kiss FM fête la musique". L'événement se tiendra le samedi 20 juin 2026 aux Arènes de Fréjus, soit un jour avant la Fête de la musique officielle. Pour accéder au concert, les auditeurs devront rester à l'écoute de la station. Kiss FM met en jeu 5 000 tickets gratuits pour assister à cette soirée.

Sur scène, le public retrouvera Joseph Kamel, Daysy, Adèle Castillon, Lucenzo, Manon Lisa, Eliott et Bormin. À travers cette opération, la station confirme l'importance de l'événementiel dans sa stratégie de développement et de fidélisation, en s'appuyant directement sur son antenne...