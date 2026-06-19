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Vendredi 19 Juin 2026 - 08:45

Kiss FM multiplie les événements avec deux concerts gratuits


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Kiss FM, qui se présente comme la première radio indépendante de la région PACA, organisera deux concerts gratuits à l'occasion de l'arrivée l'été. Le premier rendez-vous, baptisé "Kiss FM fête la musique", se déroulera ce 20 juin aux Arènes de Fréjus avec 5 000 tickets à gagner. Le second, le "Kiss FM Live", reviendra le 30 juin sur la plage Cousteau à Saint-Laurent-du-Var dans le cadre du Beach Sport Festival. Ces deux opérations s'appuient sur l'antenne, les réseaux sociaux et des dispositifs de réservation pour mobiliser les auditeurs.



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Kiss FM poursuit sa stratégie d'événements de proximité avec deux concerts gratuits organisés dans les Alpes-Maritimes et le Var. La radio annonce tout d'abord le lancement d'un nouveau rendez-vous, monté en partenariat avec la Ville de Fréjus, sous l'intitulé "Kiss FM fête la musique". L'événement se tiendra le samedi 20 juin 2026 aux Arènes de Fréjus, soit un jour avant la Fête de la musique officielle. Pour accéder au concert, les auditeurs devront rester à l'écoute de la station. Kiss FM met en jeu 5 000 tickets gratuits pour assister à cette soirée.
Sur scène, le public retrouvera Joseph Kamel, Daysy, Adèle Castillon, Lucenzo, Manon Lisa, Eliott et Bormin. À travers cette opération, la station confirme l'importance de l'événementiel dans sa stratégie de développement et de fidélisation, en s'appuyant directement sur son antenne...

Le Kiss FM Live de retour à Saint-Laurent-du-Var

Kiss FM multiplie les événements avec deux concerts gratuits
Quelques jours plus tard, Kiss FM enchaînera avec son autre rendez-vous emblématique. Le "Kiss FM Live" fera son retour le 30 juin sur la plage Cousteau à Saint-Laurent-du-Var dans le cadre du Beach Sport Festival. Depuis plusieurs années, la radio y propose des plateaux mêlant artistes confirmés et talents émergents de la scène française. Le concert sera gratuit. Pour y assister, le public pourra gagner ses invitations en restant à l'écoute de Kiss FM et en suivant les publications de la station sur ses réseaux sociaux. Une autre possibilité sera offerte grâce à la billetterie mise en place par la Ville de Saint-Laurent-du-Var.
Cette mécanique combine ainsi plusieurs points de contact entre la marque média et son audience, en associant antenne, réseaux sociaux et dispositifs digitaux. 

Amir, Linh, Oria et Ambre à l'affiche du Kiss FM Live

Pour l'édition 2026 du Kiss FM Live, la station réunira plusieurs artistes aux profils complémentaires. Amir sera la tête d'affiche de la soirée. À ses côtés figurera notamment Oria. L'artiste niçoise traverse une année particulièrement active grâce au titre "Soirée mondaine", qui cumule 15 millions d'écoutes et doit prochainement être certifié single d'or. Linh sera également présente. L'artiste revendique un million d'auditeurs mensuels sur Spotify et son titre "Je pense à vous" a dépassé les 50 millions d'écoutes, lui permettant d'obtenir un single de diamant. Le duo Jeck & Carla complétera cette programmation avec les titres issus de l'album commun "Oxygène", parmi lesquels "M'envoler" et "La recette". Ambre, gagnante de la dernière édition de la Star Academy, viendra défendre son premier single "J'me demande".
Enfin, Vincè La Petite Culotte interprétera notamment "La Goffa Lolita". Cette programmation associe ainsi artistes installés, talents régionaux et profils bénéficiant d'une forte exposition sur les plateformes d'écoute audio et de streaming.

Tags : concert, Kiss FM, Var



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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