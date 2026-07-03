Kigali, WinMedia automatise la radio visuelle avec WinCam et la RØDECaster Pro II

Fred Martin Kiwalabye explique la philosophie du projet : "Notre objectif n'était pas de créer un nouveau système de diffusion complexe. Nous voulions démontrer que les diffuseurs et les créateurs de contenus peuvent utiliser les outils dont ils disposent déjà pour atteindre un niveau de production visuelle professionnel".

Pour Eugene Anangwe, CEO d'East African Media Group, cette réalisation illustre une autre manière d'aborder l'innovation : "Chez EAMG, nous pensons que l'innovation ne se mesure pas à la quantité de technologies que vous achetez, mais à l'efficacité avec laquelle vous les utilisez. Ce projet montre comment la créativité, l'expertise et la réflexion stratégique peuvent permettre aux organisations d'obtenir des résultats remarquables sans dépenses inutiles".

Pour WinMedia, ce déploiement réalisé à Kigali constitue un exemple de la manière dont les diffuseurs peuvent adopter la radio visuelle et des stratégies privilégiant la vidéo, tout en valorisant leurs investissements existants et en limitant la complexité opérationnelle.

