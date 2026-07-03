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Vendredi 3 Juillet 2026 - 11:35

Kigali, WinMedia automatise la radio visuelle avec WinCam et la RØDECaster Pro II


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À Kigali, au Rwanda, WinMedia annonce le déploiement d'un dispositif de radio visuelle automatisée chez EAMG Radio. Reposant sur WinCam et la RØDECaster Pro II, cette installation démontre qu'un studio radio standard peut produire automatiquement des contenus vidéo destinés aux plateformes numériques, sans recourir à une régie télévision ni à des opérateurs vidéo dédiés.



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WinMedia annonce le déploiement d'un nouveau workflow de radio visuelle chez EAMG Radio, à Kigali, au Rwanda. Le projet s'appuie sur WinCam, la plateforme intelligente d'automatisation de la radio visuelle développée par WinMedia. L'installation a été conçue et mise en œuvre par le consultant en technologies broadcast Fred Martin Kiwalabye. L'objectif est de montrer qu'un studio radio équipé de la RØDECaster Pro II peut être transformé en environnement de production de radio visuelle entièrement automatisé, sans avoir recours à une régie télévision traditionnelle ni à des opérateurs vidéo dédiés.
Le dispositif repose sur le moteur d'automatisation qui synchronise automatiquement la vidéo avec les sources audio actives de WinCam.


Une automatisation complète de la réalisation vidéo

Le système détecte automatiquement les intervenants qui prennent la parole, pilote les caméras PTZ, sélectionne les angles de prise de vue, alterne entre plans serrés et plans larges, puis diffuse des contenus vidéo de qualité professionnelle sur les plateformes numériques.
Selon WinMedia, cette approche permet également d'intégrer des consoles broadcast via les protocoles IP, Dante et AES67, mais aussi des équipements destinés aux créateurs de contenus, comme la RØDECaster Pro II, grâce à des mécanismes avancés de détection audio.


Une approche fondée sur les équipements existants

Fred Martin Kiwalabye explique la philosophie du projet : "Notre objectif n'était pas de créer un nouveau système de diffusion complexe. Nous voulions démontrer que les diffuseurs et les créateurs de contenus peuvent utiliser les outils dont ils disposent déjà pour atteindre un niveau de production visuelle professionnel".
Pour Eugene Anangwe, CEO d'East African Media Group, cette réalisation illustre une autre manière d'aborder l'innovation : "Chez EAMG, nous pensons que l'innovation ne se mesure pas à la quantité de technologies que vous achetez, mais à l'efficacité avec laquelle vous les utilisez. Ce projet montre comment la créativité, l'expertise et la réflexion stratégique peuvent permettre aux organisations d'obtenir des résultats remarquables sans dépenses inutiles".
Pour WinMedia, ce déploiement réalisé à Kigali constitue un exemple de la manière dont les diffuseurs peuvent adopter la radio visuelle et des stratégies privilégiant la vidéo, tout en valorisant leurs investissements existants et en limitant la complexité opérationnelle.

 


Tags : Afrique, caméra, intégration, radio visuelle, Rwanda, WinCam, WinMedia



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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