Kevin Dufreche lauréat de la Bourse Payot 2018

À l'issue d'un multiplex qui a réuni hier les radios partenaires (RTBF, RTS, Radio France, Radio‐Canada et RFI), le jury de journalistes des Médias Francophones Publics a attribué la Bourse Payot 2018 au jeune journaliste français Kevin Dufreche. Diplômé de l'université Rennes-II en histoire, Kevin Dufreche est depuis un an et demi journaliste en apprentissage entre l'École supérieure de journalisme (Pro) de Montpellier et Radio France. Son parcours en alternance l'a mené à France Bleu Auxerre, puis à France Bleu Vaucluse. Il travaille actuellement pour la rédaction de France Inter, à Paris.