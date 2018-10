K6FM organise une nouvelle soirée "Repérages" à Dijon

Pratique :

Brasserie le Pop Art, place de la libération à Dijon Début du concert à 20h . Entrée libre + consommations.

Radio Elvis, les trois membres de Radio Elvis se frottent à l’épreuve du deuxième album, après un premier essai plébiscité (Les Conquêtes en 2016, élu "Album Révélation" aux Victoires de la Musique 2017). Ensemble, ils ont élaboré un son très assumé, toutes rythmiques dehors et voix en avant. Une révélation !Isïa Marie, une vraie artiste de scène. Forte du prix d’écriture reçu des mains de Francis Cabrel à Astaffort en 2017, elle chante, joue de la guitare électrique, écrit et compose ses morceaux. Dans le shaker de Isïa Marie, les esthétiques s’entrechoquent entre chanson, rap, et électro. Frais et nouveau !Agathe Bonin, à 17 ans, elle a déjà plusieurs cordes à son arc : pianiste, guitariste, chanteuse. Finaliste de The Voice Kids saison 3, Agathe peaufine aujourd’hui un EP qui sortira en février et qui sera suivi d’un album qu’elle présentera en avril 2019. A découvrir absolument !