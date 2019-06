K6FM dans les jardins du Département de la Côte d'Or

C'est le Jour J pour K6FM. "Le plateau est exceptionnel, la météo parfaite (quoique un peu chaude, mais il y aura de quoi se rafraichir" indique la station de Dijon qui propose en fin de journée un concert dans les jardins du Département de la Côte d'Or. La station dirigée par Franck Pelloux y a invité Cocoon, le Collectif Métissé, Sophie Tapie, Marc Fichel et John M, le régional de l'étape. Entrée libre et gratuite dans les jardins du département, 53 bis rue de la préfecture à Dijon (entrée possible par le boulevard de la Trémouille). Début du concert à 18h30 et restauration sur place.

Rappelons que depuis 2015, le Conseil départemental travaille avec k6fmbfc.com, la plateforme communautaire de la radio dijonnaise K6FM qui réunit des artistes 100% Côte-d’Or.