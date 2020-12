Joyeux Noël et bonnes fêtes !

Pour autant, comme nous aimons autant les défis que nous détestons rester les bras ballants, nous organiserons du 18 au 22 janvier 2021 une #RadioWeek : cinq journées gratuites dédiées aux professionnels. À chaque jour sa thématique autour de tables rondes et de récompenses qui viendront saluer les efforts de l'industrie, industrie qui ne ménage pas sa peine depuis presque un an. Tout le monde pourra assister à cet événement organisé, vous vous en doutez, en distanciel. Et puis nous vous proposerons six nouvelles étapes dans le cadre du RadioTour : Montpellier (le 18 mars 2021), Lyon (le 6 avril 2021), Rennes (le 6 mai 2021), Lille (le 3 juin 2021) et Bordeaux (le 8 juillet 2021).