Joyeux Noël et bonnes fêtes !

En 2023, nous reprendrons notre bâton de pèlerin avec l’organisation d’une nouvelle édition du RadioTour. Cinq dates sont d’ores et déjà inscrites au calendrier : Lyon (le 6 avril 2023), Nantes (le 4 mai 2023), Lille (le 1er juin 2023), Toulouse (le 5 octobre 2023) et Marseille (le 9 novembre 2023). Organisé par l'équipe de La Lettre Pro de la Radio, ce nouveau RadioTour permettra de rassembler les acteurs de la radio et de l'audio digital d'une même région durant une journée complète.