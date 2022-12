Joyeux Noël et bonnes fêtes ! Si l’année 2022 se termine, la saison 2022-2023 est encore loin d’avoir dit son dernier mot. Elle a mal débuté. La radio a encore perdu beaucoup d’auditeurs et repasse sous la barre des 40 millions. Ce n’est pas très grave : la radio demeure un média puissant. Pour autant, c’est la deuxième fois, en peu de temps, que la radio française passe sous la barre des 40 millions. Cela devrait tous nous alerter, comme cette petite douleur qui nous enquiquine un peu plus tous les jours et qui finit par nous torturer. La radio française prend naturellement ce chemin car elle vieillit. Mise sous pression par un monde numérique vorace et par des auditeurs déboussolés face à des milliers d'offres, elle devra, plus que jamais, trouver la force, d’abord, de résister et, ensuite, de se refaire une santé.



En 2023, nous reprendrons notre bâton de pèlerin avec l’organisation d’une nouvelle édition du RadioTour. Cinq dates sont d’ores et déjà inscrites au calendrier : Lyon (le 6 avril 2023), Nantes (le 4 mai 2023), Lille (le 1er juin 2023), Toulouse (le 5 octobre 2023) et Marseille (le 9 novembre 2023). Organisé par l'équipe de La Lettre Pro de la Radio, ce nouveau RadioTour permettra de rassembler les acteurs de la radio et de l'audio digital d'une même région durant une journée complète.

En revanche, les conséquences de la crise sanitaire, qui frappent durement et durablement le secteur de l’évènementiel, ajoutées à une inflation galopante ne nous permettront pas de vous proposer un Paris Radio Show digne de ce nom en 2023. Une édition est envisagée du 25 au 27 janvier 2024. D’ici là, l’année 2023 débutera tambour battant par une nouvelle RadioWeek (100% online) du 30 janvier au 3 février 2023 et se poursuivra avec les Broadcast Days Maroc en juin 2023.

Joyeux Noël en famille et bonnes fêtes à tous !



Brulhatour