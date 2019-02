Journée spéciale Claude Nougaro sur FIP

Toutes les heures sur Fip de 7h à 19h, de "Bidonville" à "Dansez sur Moi" en passant par "L’île de Ré", "Brésilien", "Bleu Blanc Blues", "Pomme de Paradis", "Sing Sing Song", "Locomotive d’Or", "Tu Verras"… la programmation musicale de FIP sera ponctuée de standards, de titres rares, d'extraits de concerts… À partir de 19h, l'émission "Club Jazzafip" sera réalisée avec le contrebassiste Diego Imbert, le pianiste Thierry Eliez, le chanteur David Linx et le batteur André Ceccarelli. Les artistes invités partiront à la découverte de l’univers musical de Claude Nougaro et rendront un hommage poétique à celui qui a su si bien chanter sa ville natale.

"Claude Nougaro avait deux passions : le Jazz et Toulouse. Il a travaillé avec beaucoup de compositeurs et a posé son swing et son phrasé sur les plus grands standards de jazz et de musique brésilienne" explique FIP.