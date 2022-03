Journée de grève à France Bleu

Mardi, selon le SNJ Radio France, "le nombre de publications était en baisse de 60% par rapport à un jour de semaine moyen en dépit de tentatives de pression ici ou là de la part des directions. Et bien souvent les contributeurs sont des CDD et pigistes –que nous n’appelons pas à participer à ce mouvement- et des cadres qui, pour certains, font beaucoup de zèle" indique le syndicat.Par ailleurs, toujours selon le SNJ Radio France , un quart des matinales filmées n’ont pas pu être diffusées à la télévision, car les présentateurs ont retiré leur droit à l’image. "Ces succès devraient permettre aux plus sceptiques de rejoindre le mouvement. Ils nous confortent dans l’idée que la semaine blanche peut être réactivée à tout moment".