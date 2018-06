Jocelyn Perrotin (France Inter) : "On a plus de musique que les autres généralistes"

LLPR - Près de deux ans après votre arrivée, quelle est la place de la musique à France Inter ?

JP - Le musique à France Inter est présente sur l’ensemble de la grille. Avec 80 titres, notre playlist est nettement plus importante que les autres radios généralistes. On a une réunion par semaine, on décide des nouveautés et des titres qui sortent. Notre fonctionnement se situe entre la FM et les radios généralistes. On a plus de musique que les autres radios généralistes, et nous organisons plus de concerts. Nous crééons nos propres événements comme Charlotte Gainsbourg récemment, en exclusivité. La différence avec les autres stations est que nous diffusions aussi ces productions sur l’antenne. Nous réalisons des captations comme le dernier concert d’Arctic Monkeys au Zénith à Paris. Nous cassons souvent l’antenne pour diffuser des événements musicaux, comme récemment les Nuits de Fourvière à Lyon ou même ce soir pour la Fête de la Musique.