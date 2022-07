Jean-Luc Lemoine de retour sur Europe 1

Aux côtés de Philippe Vandel dans "Culture Médias", il livrera quotidiennement à 10h03 "La session de rattrapage", un billet d’humeur dans lequel il analysera de façon humoristique un programme télé de la veille, dans un style qui a fait sa popularité : "à la fois subtil et mordant mais non dénué de tendresse".

Et dès 16h, dans "Historiquement Vôtre", Jean-Luc Lemoine rejoindra l’équipe de Stéphane Bern pour un double rôle sur mesure. Il dressera le portrait décalé d’un personnage contemporain et apportera son regard candide et impertinent sur les différentes séquences emblématiques de l’émission.