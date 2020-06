Jean-François Achilli : "la radio publique d’information continue n’a jamais baissé le rideau"

LLPR – La crise sanitaire aura-t-elle impactée la couverture de ces élections par franceinfo ou modifié votre façon personnelle de la couvrir ?

JFA – La crise sanitaire nous a appris à nous adapter. Durant le confinement, les équipes ont déployé des torrents d’ingéniosité et de réactivité afin de répondre à une très forte attente des publics en matière d’information continue. J’ai présenté chaque soir "Les Informés" de franceinfo, depuis mon domicile. En lien permanent avec les journalistes et techniciens encore présents à la chaîne, nous avons imposé à mes invités leur participation à une visioconférence pendant les émissions, de façon à anticiper, en visuel, leurs réactions, comme sur le plateau TV habituel. Ce fut convivial et extrêmement performant. Pour ce qui est de l’approche d’un scrutin comme ces municipales, d’un point de vue plus personnel, l’épidémie de Covid19 a fait évoluer mon propre regard. Elle aura engendré tant de drames, mais aussi révélé une si grande solidarité dans ces moments de périls. L’important aujourd’hui, dans un contexte d’inquiétude collective, qui se traduit si vite dans la rue, est de comprendre plus en avant les enjeux du quotidien : l’emploi, l’environnement, les transports, le vivre-ensemble… et ce par-delà les résultats d’un scrutin qui seront vite dépassés par les défis qui attendent notre pays. Le traitement de l’info, soumis à l’accélération du mouvement provoqué par la concurrence, le Net, les réseaux sociaux, nous impose désormais de prendre du recul, à chaque instant, et de scruter, dans le même temps, la ligne de l’horizon, de manière permanente, afin de ne jamais perdre notre regard sur les enjeux de demain, y compris les plus planétaires. Ils nous concernent tous, jusque dans notre intimité. La crise sanitaire en a fait l’éclatante démonstration.