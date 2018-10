Inondations : franceinfo délocalise la matinale de Marc Fauvelle

Alors que de violentes pluies se sont abattues sur l’Aude, les autorités réagissent pour essayer d’éviter une aggravation du bilan matériel et humain. Ce mardi 16 octobre, franceinfo délocalise sa matinale sur place. Dès 7h jusqu’à 9h30, Marc Fauvelle et son équipe seront en direct de Carcassonne pour une émission spéciale avec des invités, des témoignages, et les réactions des auditeurs.

Dès aujourd’hui, les internautes sont invités à partager leurs photos, vidéos et témoignages sur les réseaux sociaux avec le hashtag #témoinfranceinfo. Ils seront selectionnés pour intervenir en direct, tout au long de la journée, sur les antennes de franceinfo.