Indochine sur la scène du Grand Studio de RTL

Actuellement en tournée après le succès de leur dernier album "13", certifié triple disque de platine, le célèbre groupe aux 13 millions de disques vendus interprétera les titres phares de son treizième opus : "Un été français", "La vie est belle"… Mais aussi ses plus grands succès, en live.

"Le Grand Studio RTL" se positionne comme le rendez-vous musical incontournable de l’antenne. Chaque samedi après-midi, les auditeurs sont plongés au coeur de l'événement : les personnalités du spectacle s'expriment en toute liberté devant le public de l’émission. Au programme : interviews et musique live... "Des moments rares et privilégiés en perspective" souligne la radio.