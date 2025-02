Impact FM organise un concert privé avec Chimène Badi et Alain Chamfort

À partir de 20h, la scène du Pasino vibrera au rythme de quatre artistes d’exception. Chimène Badi, avec sa voix puissante et ses interprétations pleines d’émotion, revisitera les succès qui ont marqué sa carrière. Alain Chamfort, figure incontournable de la chanson française, apportera son élégance et son raffinement à cette soirée. Impact FM met également à l’honneur la nouvelle génération avec Timéo Beasse, jeune talent révélé par son interprétation dans "Mufasa : Le Roi Lion", et Thaïs Lona, artiste aux influences mêlant Soul, Rap, Jazz et Hip-Hop, qui s’impose comme une voix singulière de la scène musicale actuelle.

C’est dans le cadre du Pasino Grand Partouche, situé au 200 avenue du Casino à La Tour-de-Salvagny, que les auditeurs auront la chance de vivre ce moment unique.