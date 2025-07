Ici : une chronique quotidienne pour rester en forme

À compter de l’été 2025, ICI Radio ajoute à sa grille une nouvelle capsule audio baptisée “2 minutes pour être en forme”. Le programme est diffusé chaque jour à 8h45 et animé par le coach sportif Nordine Attab. Ce rendez-vous s’inscrit dans une logique de formats courts et utiles, parfaitement adaptés à l’écoute linéaire et mobile. D’une durée de deux minutes, il propose une routine physique brève, rythmée et ciblée.

Le créneau horaire de 08h45, en pleine matinée active, a été choisi pour capter les auditeurs en situation de mobilité ou en préparation de journée. L’objectif est de proposer un contenu rapide, facile à intégrer dans les habitudes d’écoute, sans besoin d’écran. "Cet été, le coach sportif pose ses haltères dans le studio ICI et propose, chaque jour, des exercices accessibles et efficaces à tout âge", précise le communiqué.



"Cet été, le coach sportif pose ses haltères dans le studio Ici et propose, chaque jour, des exercices accessibles et efficaces à tout âge réalisables en 2 minutes top chrono pour apprendre à s’étirer, se muscler, respirer"