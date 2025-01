Ici Besançon invite ses auditeurs à déguster des crêpes

Le rendez-vous est donné Place du 8 Septembre, où un food truck sera installé de 15h00 à 18h00. Les passants et les auditeurs pourront ainsi profiter d’un instant gourmand tout en découvrant les saveurs de la région. L’initiative vise à promouvoir les produits locaux et à renforcer le lien entre la radio et ses auditeurs, dans une ambiance chaleureuse et festive.

Les amateurs de crêpes, qu'elles soient au sucre, au chocolat ou garnies de spécialités franc-comtoises, pourront célébrer la Chandeleur de la plus délicieuse des manières grâce à l’initiative d’Ici Besançon.