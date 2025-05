Ici Alsace : une dernière en public pour 100% Racing au stade de la Meinau

Laurent Weisskopf et son équipe accueilleront les clubs amateurs de la région ainsi que leurs représentants : jeunes licenciés, dirigeants, entraîneurs ou encore supporters. Cette opération marque la dernière de la saison pour l’émission sportive locale de Ici Alsace.

Durant toute la saison, l’équipe de "100% Racing" a mené la série "Dans ton club", en allant à la rencontre de formations locales dans plusieurs communes alsaciennes. L’émission du 19 mai s’inscrit dans cette continuité de terrain. Elle accueillera en plateau le président du RC Strasbourg, Marc Keller, entre 18h et 19h, pour un échange en direct avec les auditeurs et invités présents.

Cette émission spéciale, comme l’ensemble de la série, sera accessible en réécoute sur le site ici.fr/alsace.