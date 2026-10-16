ICI Normandie s’engage pour Octobre Rose

Dans le cadre d’Octobre Rose, ICI Normandie mobilise son antenne pour informer les auditeurs sur la prévention et le dépistage du cancer du sein. La station, dirigée par Pierre Desaint, consacre plusieurs éditions de son rendez-vous ICI Express à cette thématique. Annie Lefleouter y interroge des professionnels de santé afin d’apporter des réponses aux questions que peuvent se poser les auditeurs sur leur santé ou celle de leurs proches. Diffusées à plusieurs reprises dans ICI Express, ces interventions abordent l’importance du dépistage précoce, les freins qui peuvent limiter le recours aux examens et les avancées dans la prise en charge de la maladie. Cette programmation s’inscrit dans la mission d’information de proximité de la radio, avec la volonté de rendre accessibles les explications des professionnels de santé et de contribuer à la sensibilisation du public.