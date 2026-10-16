ICI Normandie s’engage pour Octobre Rose

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Dans le cadre d’Octobre Rose, ICI Normandie mobilise son antenne pour informer les auditeurs sur la prévention et le dépistage du cancer du sein. La station, dirigée par Pierre Desaint, consacre plusieurs éditions de son rendez-vous ICI Express à cette thématique. Annie Lefleouter y interroge des professionnels de santé afin d’apporter des réponses aux questions que peuvent se poser les auditeurs sur leur santé ou celle de leurs proches. Diffusées à plusieurs reprises dans ICI Express, ces interventions abordent l’importance du dépistage précoce, les freins qui peuvent limiter le recours aux examens et les avancées dans la prise en charge de la maladie. Cette programmation s’inscrit dans la mission d’information de proximité de la radio, avec la volonté de rendre accessibles les explications des professionnels de santé et de contribuer à la sensibilisation du public.
Parallèlement à cette programmation, ICI Normandie accompagne la 9e édition du Week-end Rose de Dieppe, organisée par le Collectif Octobre Rose Dieppois. La station est partenaire de cette manifestation locale consacrée à la prévention, à la solidarité et à la lutte contre le cancer du sein. Organisé sur deux journées, l’événement rassemble des bénévoles, des professionnels de santé, des artistes et le grand public autour d’initiatives de sensibilisation et de soutien. Ce partenariat prolonge l’engagement éditorial de la radio au-delà de ses programmes, en accompagnant une mobilisation organisée sur son territoire.