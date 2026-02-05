La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Jeudi 5 Février 2026 - 10:40

ICI Mayenne active un dispositif radio événementiel à Laval


À l’occasion du Salon Maison & Déco de Laval, organisé du 6 au 8 février à l’Espace Mayenne, ICI Mayenne met en place un dispositif radio incluant trois heures de direct, des émissions spéciales et un jeu antenne. Une stratégie audio conçue pour renforcer la proximité avec les auditeurs.


ICI Mayenne active un dispositif radio événementiel à Laval

Du 6 au 8 février, ICI Mayenne se mobilise autour du Salon Maison & Déco de Laval en mettant en œuvre un dispositif radiophonique en direct depuis l’Espace Mayenne. Le vendredi 6 février, la station proposera trois heures d’émission, diffusées entre 9h et 12h. Cette programmation inclura une heure consacrée à la décoration, intégrant des témoignages d’auditeurs et des conseils personnalisés, suivie de l’émission "Vos bonnes adresses" qui présentera un exposant du salon, organisé par LEO, entreprise événementielle.
Ce partenariat avec LEO (Loire Événement Organisation) et l’enseigne mayennaise Esprit de Famille s’inscrit dans une logique de valorisation du tissu économique local à travers une exposition radiophonique.


En parallèle du direct, ICI Mayenne propose une couverture digitale renforcée, soulignant la convergence de ses dispositifs audio et numériques pour amplifier la visibilité de l’événement et renforcer l’interaction avec les visiteurs et auditeurs.

Un jeu antenne emblématique associé au salon

Le jeu antenne "La Mayenne compte double", diffusé du lundi au vendredi de 11h à 12h et animé par Philippe Guitton, s’intègre au dispositif mis en place autour du salon. Dans le cadre de cette édition spéciale, Esprit de Famille met en jeu un brasero d’une valeur de plus de 1 700 euros. Tous les gagnants de la semaine, du 2 au 6 février, seront qualifiés pour le tirage au sort final qui aura lieu en direct depuis le salon, le vendredi 6 février.

Une radio de proximité qui renforce son ancrage territorial

ICI Mayenne, qui revendique 45 ans de présence locale, déploie cette opération comme un prolongement de sa mission de média de proximité. Avec ce dispositif sur site et à l’antenne, la station renforce sa relation avec ses auditeurs en se positionnant au plus près de leurs centres d’intérêt. Ce type de présence en direct illustre une stratégie radio ancrée dans le quotidien des Mayennais, en cohérence avec sa position de radio leader sur le département

Tags : délocalisation, ICI Mayenne, Laval, proximité



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


