ICI Mayenne active un dispositif radio événementiel à Laval

Du 6 au 8 février, ICI Mayenne se mobilise autour du Salon Maison & Déco de Laval en mettant en œuvre un dispositif radiophonique en direct depuis l’Espace Mayenne. Le vendredi 6 février, la station proposera trois heures d’émission, diffusées entre 9h et 12h. Cette programmation inclura une heure consacrée à la décoration, intégrant des témoignages d’auditeurs et des conseils personnalisés, suivie de l’émission "Vos bonnes adresses" qui présentera un exposant du salon, organisé par LEO, entreprise événementielle.

Ce partenariat avec LEO (Loire Événement Organisation) et l’enseigne mayennaise Esprit de Famille s’inscrit dans une logique de valorisation du tissu économique local à travers une exposition radiophonique.

