IA : Radio France devient membre de l'Alliance pour les faits

D'abord, la création d’un réseau mondial d’experts en OSINT (renseignement d'origine sources ouvertes) et de journalistes spécialisés en investigation numérique, soutenu par le Comité News de l'Union européenne de radio-télévision (UER). Ce réseau facilitera la coopération, le partage des bonnes pratiques et des outils utiles à tous (y compris ceux basés sur l'IA) ainsi que la mutualisation des ressources afin de renforcer la capacité des médias de service public à enquêter sur les réseaux sociaux et l'écosystème numérique.

Ensuite, la publication du premier rapport sur l’IA et le journalisme, recensant tous les outils d'IA conçus pour soutenir le travail journalistique et en limiter les risques sur l'intégrité de l'information.