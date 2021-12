HyperLab #16 : l'agrément des auditeurs aux nouveautés

Adieu 2021. Bonjour 2022 !

Deux évènements ont marqué le secteur radiophonique en novembre dernier. Le premier est passé presque inaperçu : il s’agit du quarantième anniversaire de la modulation de fréquence. Le 9 novembre 1981 a marqué "la libéralisation des ondes". C’est à cette date que les radios locales ont pu officiellement émettre en France grâce à la loi no 81-994 portant dérogation au monopole d’État de la radiodiffusion. Curieusement, cet anniversaire n’a pas eu l’écho qu’il aurait mérité.

Le second évènement, c’est le changement d’appellation de la 126 000 Radio devenue EAR comme "Étude Audience Radio" ou comme "oreille", en anglais dans le texte. Dans le Landerneau de la radio, c’est une petite révolution : la 126 000 ponctuait quatre fois par an la vie des professionnels depuis les années 90. Elle avait été précédée par la 75 000 +, elle-même précédée par la 55 000, dès le milieu des années 80. Pour autant, l’étude EAR préserve son ADN : distribuer les bonnes, et les mauvaises, notes quatre fois par an.



Comme en 2021, il n’y aura pas de Salon de la Radio en 2022. Le terrain sanitaire est encore trop sablonneux pour se risquer à réunir près de 7 000 professionnels de la radio et de l’audio digital sous la Grande Halle de la Villette à Paris. Croyez bien qu’il s’agit d’un crève-cœur pour l’équipe des Éditions HF. Mais, à défaut de grives, on mangera des merles. Nous proposerons une nouvelle RadioWeek, du lundi 17 au vendredi 21 janvier. Un évènement gratuit et exclusivement en distanciel dont le fil rouge sera l’audience hertzienne et numérique.



Avec quelques jours d’avance, nous vous souhaitons un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année. Cette trêve des confiseurs qui se dessine à l’horizon est une période idéale pour lever le pied et se reposer, après une année 2021 particulièrement épuisante. Cette période est surtout une opportunité pour faire le bilan et, pour les plus courageux d’entre nous, de se fixer de nouveaux défis à réaliser en 2022.



Philippe Chapot