Hit West veut soutenir la culture

Au programme, des artistes comme Boulevard des Airs, Guizmo de Tryo ou Gaëtan Roussel... Des producteurs comme Pascal Nègre (ex-dirigeant de Universal et patron de HashtagNP et du label 6&7) et Vincent Frerebeau du label Tôt ou Tard (Vianney, Shaka Ponk, Jeanne Cherhal...)... Des institutionnels comme le directeur du Centre National de la Musique, Jean-Philippe Thiellay... Et, des organisateurs de concerts et de festivals de l’Ouest (Les Francofolies de La Rochelle, les Vieilles Charrues…), des programmateurs de théâtres, des auteurs, des humoristes, des dirigeants de salles de cinémas comme François Lesuisse du Grand Palace aux Sables d'Olonne et Arnaud Auvepre, directeur d'exploitation Cinéville.