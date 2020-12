Hit West reçoit Julien Doré pour un "Hit West Live"

À défaut de pouvoir se retrouver dans une salle de concert, l’artiste invite chez lui à Nîmes, les auditeurs de Hit West, par la magie du live stream. Vendredi 18 décembre, 60 spectateurs vont participer à une expérience originale de live et de conversation avec Julien Doré.

Hit West s'occupe de tout : leurs accès au live stream et leur box apéro avec "Saveurs Détonantes" pour vivre l'événement depuis chez eux. Aucune place ne sera mise en vente.

L’accès au Hit West Live reste totalement gratuit sur invitation. Les places se gagnent en écoutant Hit West et par SMS, en envoyant le mot clé HWL au 72 800 (0,65€ + coût SMS)