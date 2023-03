Hit FM Radio s'est installée au Salon de l'agriculture

Depuis 2010, Hit FM Radio s’est développée dans le Gers, puis en 2020 dans les Hautes-Pyrénées. Elle souhaite aujourd'hui passer en catégorie B. C’est dans ce but qu’elle a sollicité l’Arcom ; ses 7 fréquences ont donc été abrogées le 7 octobre 2022. Son équipe compte 8 salariés (des CDI à temps plein), dont 4 journalistes. Elle bénéficie du soutien du FSER et complète son budget par des recettes publicitaires. Avec ce passage en B, la station située à Auch souhaite faire des Hautes-Pyrénées son axe principal de développement. Depuis 2020, Hit FM Radio est présente avec deux fréquences (Lannemezan et Arreau), où elle réalise chaque jour un programme local d'hyper-proximité ponctué de flashs d’information et de bulletins météo.