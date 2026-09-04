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Vendredi 4 Septembre 2026 - 08:50

Helena ouvre le nouveau rendez-vous mensuel d’Alouette


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Alouette lancera ce 6 septembre "Un dimanche soir avec…", un nouveau rendez-vous mensuel présenté par Luka. Chaque premier dimanche du mois, de 20h à 21h, l’animateur recevra un artiste pour une heure d’échange et de confidences. Helena sera la première invitée, tandis que les meilleurs moments seront proposés sur les réseaux sociaux et en replay.


Helena ouvre le nouveau rendez-vous mensuel d’Alouette

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"On prend le temps sur Alouette". La station installe à partir de ce dimanche 6 septembre une nouvelle émission dans sa grille de rentrée. Chaque premier dimanche du mois, de 20h à 21h, Luka recevra un artiste dans "Un dimanche soir avec…" pour une heure d’échange et de confidences "en toute intimité". Secrets d’enfance, anecdotes de tournées, habitudes du dimanche soir en famille ou entre amis, lectures, films et coups de cœur musicaux du moment alimenteront les conversations. L’animateur replongera également ses invités dans leurs souvenirs à travers des objets personnels et des surprises.
Helena sera la première invitée de ce nouveau rendez-vous, dimanche 6 septembre. Après la diffusion à l’antenne, les meilleurs moments de "Un dimanche soir avec…" seront disponibles sur les réseaux sociaux de la radio ainsi qu’en replay sur alouette.fr.

Tags : Alouette, interview, musique, programme, rentrée



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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