Happy Radio ouvre ses studios pour la Fête de la radio

Une matinée sera spécialement dédiée aux journalistes et aux représentants des médias, conviés à partir de 09h pour un petit-déjeuner presse. "Les journalistes et représentants des médias sont conviés à un moment d’échange privilégié avec l’équipe de Happy Radio. Ce sera l’occasion de découvrir les coulisses de la station, ses projets et sa passion pour la radio locale", précise le communiqué diffusé par la station.

Dès 10h et jusqu’à 19h, les auditeurs pourront à leur tour franchir les portes de la radio. "Les auditeurs auront la chance de visiter les studios, de rencontrer les animateurs et de découvrir le fonctionnement d’une station de radio", souligne Rodolphe Karmazyn, président et directeur d’antenne de Happy Radio.