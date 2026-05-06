Habillage d’époque, archives et musique : France Inter consacre une journée aux années 80

Quarante ans après cette décennie, France Inter souligne que "les années 80 n'en finissent pas de faire vibrer". La station observe que la nostalgie autour de cette période continue d’alimenter la pop culture, de la mode aux séries, en passant par la musique et le cinéma. France Inter cite notamment le film "Juste une illusion" dont elle est partenaire, et qui totalise "près de 1.3 million d'entrées".
Pour cette journée spéciale, France Inter indique que son antenne adoptera "l’habillage sonore d'époque". Les émissions, reportages et chroniques consacreront une large place à la décennie des synthétiseurs, du Minitel et du walkman. La programmation sera accompagnée de "tubes emblématiques de la décennie".
La journée débutera à 6h55 avec "Capture d’écrans", présentée par Eva Roque, autour de "La télé et les séries des années 80". À 07h13, "Le 80’’" de Florence Paracuellos reviendra sur "L’actualité d’il y a 40 ans" avec des extraits du journal de 8h du 7 mai 1986. À 07h22, Aline Afanoukoé consacrera "Musicaline" aux "Femmes des années 80". À 08h52, Mathilde Serrell proposera dans "Un Monde nouveau" une chronique intitulée "La Gen Z veut vivre dans le passé".
À 09h30, Sonia Devillers animera "Les invités du débat" autour de la question : "Années 80 : faut-il les adorer ou les détester ?". La discussion réunira François Cusset, historien des idées et professeur d'études américaines à l’Université Paris Nanterre, ainsi que Thomas Croisière, humoriste et journaliste cinéma.
Une couverture éditoriale déployée toute la journée
France Inter précise également que plusieurs sujets consacrés aux années 80 seront proposés "tout au long de la journée dans les différents rendez-vous de la rédaction". La station annonce notamment des contenus autour de "La Gen Z nostalgique d’une époque qu’elle n’a pas connue" ainsi qu’un sujet consacré à "The Cure, la bande son qui revient".