Habillage d’époque, archives et musique : France Inter consacre une journée aux années 80

La journée débutera à 6h55 avec "Capture d’écrans", présentée par Eva Roque, autour de "La télé et les séries des années 80". À 07h13, "Le 80’’" de Florence Paracuellos reviendra sur "L’actualité d’il y a 40 ans" avec des extraits du journal de 8h du 7 mai 1986. À 07h22, Aline Afanoukoé consacrera "Musicaline" aux "Femmes des années 80". À 08h52, Mathilde Serrell proposera dans "Un Monde nouveau" une chronique intitulée "La Gen Z veut vivre dans le passé".

À 09h30, Sonia Devillers animera "Les invités du débat" autour de la question : "Années 80 : faut-il les adorer ou les détester ?". La discussion réunira François Cusset, historien des idées et professeur d'études américaines à l’Université Paris Nanterre, ainsi que Thomas Croisière, humoriste et journaliste cinéma.

