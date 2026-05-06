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Mercredi 6 Mai 2026 - 10:40

Habillage d’époque, archives et musique : France Inter consacre une journée aux années 80


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Ce jeudi, France Inter consacrera une journée spéciale aux années 80 sur son antenne et ses réseaux sociaux. Baptisée "Retour vers les années 80", cette opération éditoriale mobilisera plusieurs rendez-vous de la station autour de la musique, des archives, de la télévision et des phénomènes de nostalgie culturelle. L’antenne adoptera également un habillage sonore inspiré de l’époque.



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Quarante ans après cette décennie, France Inter souligne que "les années 80 n'en finissent pas de faire vibrer". La station observe que la nostalgie autour de cette période continue d’alimenter la pop culture, de la mode aux séries, en passant par la musique et le cinéma. France Inter cite notamment le film "Juste une illusion" dont elle est partenaire, et qui totalise "près de 1.3 million d'entrées".
Pour cette journée spéciale, France Inter indique que son antenne adoptera "l’habillage sonore d'époque". Les émissions, reportages et chroniques consacreront une large place à la décennie des synthétiseurs, du Minitel et du walkman. La programmation sera accompagnée de "tubes emblématiques de la décennie".


La journée débutera à 6h55 avec "Capture d’écrans", présentée par Eva Roque, autour de "La télé et les séries des années 80". À 07h13, "Le 80’’" de Florence Paracuellos reviendra sur "L’actualité d’il y a 40 ans" avec des extraits du journal de 8h du 7 mai 1986. À 07h22, Aline Afanoukoé consacrera "Musicaline" aux "Femmes des années 80". À 08h52, Mathilde Serrell proposera dans "Un Monde nouveau" une chronique intitulée "La Gen Z veut vivre dans le passé".
À 09h30, Sonia Devillers animera "Les invités du débat" autour de la question : "Années 80 : faut-il les adorer ou les détester ?". La discussion réunira François Cusset, historien des idées et professeur d'études américaines à l’Université Paris Nanterre, ainsi que Thomas Croisière, humoriste et journaliste cinéma.


Une couverture éditoriale déployée toute la journée

France Inter précise également que plusieurs sujets consacrés aux années 80 seront proposés "tout au long de la journée dans les différents rendez-vous de la rédaction". La station annonce notamment des contenus autour de "La Gen Z nostalgique d’une époque qu’elle n’a pas connue" ainsi qu’un sujet consacré à "The Cure, la bande son qui revient".

Le logo de France Inter en 1985...
Le logo de France Inter en 1985...

Tags : Années 80, France Inter, journée spéciale, Radio France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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