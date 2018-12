HS Régies publicitaires - Derrière une publicité, une voix

L’association LesVoix.fr fédère aujourd’hui plus de deux cents comédiens professionnels et de nouveaux entrants anglophones la rejoignent massivement. Fondée en 2010, cette structure a pour ambition de regrouper ses membres autour de valeurs communes, en partant du constat que dans ce métier de la voix, il n’y a pas de convention collective et que, aujourd’hui encore, différents modes de fonctionnement cohabitent et parfois se télescopent. "Il y avait un vrai désir de se rassembler pour cadrer un peu le métier, défendre les usages et travailler en bonne intelligence avec les producteurs", se souvient Francine Baudelot, membre fondatrice de l’association et actuelle présidente. La charte qui structure LesVoix.fr est partagée par les comédiens adhérents, mais aussi par leurs agents et par les producteurs. De là est née la plateforme internet LesVoix.fr