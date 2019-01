Guy Lagache s'exprime sur l'incendie de France Bleu Isère

"C'est l'incompréhension parce que les journalistes, la radio, n'avaient subi aucune menace particulière, notamment dans la crise qu'on a vécue, a ajouté le directeur délégué aux antennes et à la stratégie éditoriale de Radio France. Il faut être extrêmement prudent de ne pas faire une relation de cause à effet entre d'un côté un contexte de violences très fortes à l'égard des journalistes et ce qui s'est passé cette nuit à France Bleu Isère. Toutes les options sont possibles". a expliqué Guy Lagache. "un soutien psychologique" va être "mis en place pour les 40 collaborateurs" de la station locale "qui le souhaitent".Guy Lagache a également annoncé qu'il allait se "rendre sur place dans les prochaines heures" (voir également ICI ).