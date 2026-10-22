Guillaume Delorme (48 FM) prend la présidence de l'ARRA en Occitanie

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Après plusieurs années à la coprésidence de l'ARRA, Jean-Marc Courrèges-Cénac (Atomic Radio) et Siham Mineur (Radio Escapades) quittent leurs fonctions. Tous deux restent membres du conseil d'administration en qualité de coprésidents de la Confédération nationale des radios associatives. L'assemblée générale du 19 septembre a désigné Guillaume Delorme (48 FM) pour leur succéder. Impliqué dans la fédération depuis sa création, il y a précédemment exercé les fonctions de vice-président puis de secrétaire. Il a également participé à l'élaboration des différentes conventions entre l'ARRA et la Région Occitanie.
Cette élection s'accompagne d'un renouvellement de plusieurs responsabilités au sein du bureau de la fédération, qui représente les radios associatives d'Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.
Cette élection s'accompagne d'un renouvellement de plusieurs responsabilités au sein du bureau de la fédération, qui représente les radios associatives d'Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.
Un bureau renouvelé et de nouvelles vice-présidences
Carla Caldeira (R d'Autan), jusqu'ici secrétaire adjointe, devient secrétaire de l'ARRA. Elle sera secondée par Hugues Schamberger (Radio Transparence), élu secrétaire adjoint et nouvel entrant au bureau. Jérôme Bauzon (Contact FM Occitanie) est reconduit comme trésorier après un premier mandat. Les vice-présidences évoluent également avec l'élection de Véro Bucquet (Radio Bartas), Aline Champenois (Fuze), Béatrice Hesse d'Alzon (RPH Sud) et Esther Mimart (Radio Occitanie). Elles rejoignent Dominique Afonso (Gascogne FM), Marie-Cécile Eraud (Radio Ballade) et Frédérique Valentin (Antenne d'Oc Figeac), dont les mandats de vice-présidents se poursuivent.
Ce renouvellement modifie ainsi la composition des instances dirigeantes de l'association, tout en maintenant plusieurs responsables déjà en fonction.
Ce renouvellement modifie ainsi la composition des instances dirigeantes de l'association, tout en maintenant plusieurs responsables déjà en fonction.