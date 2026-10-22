Guillaume Delorme (48 FM) prend la présidence de l'ARRA en Occitanie

Après plusieurs années à la coprésidence de l'ARRA, Jean-Marc Courrèges-Cénac (Atomic Radio) et Siham Mineur (Radio Escapades) quittent leurs fonctions. Tous deux restent membres du conseil d'administration en qualité de coprésidents de la Confédération nationale des radios associatives. L'assemblée générale du 19 septembre a désigné Guillaume Delorme (48 FM) pour leur succéder. Impliqué dans la fédération depuis sa création, il y a précédemment exercé les fonctions de vice-président puis de secrétaire. Il a également participé à l'élaboration des différentes conventions entre l'ARRA et la Région Occitanie.

Cette élection s'accompagne d'un renouvellement de plusieurs responsabilités au sein du bureau de la fédération, qui représente les radios associatives d'Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.