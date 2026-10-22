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Jeudi 22 Octobre 2026 - 05:35

Guillaume Delorme (48 FM) prend la présidence de l'ARRA en Occitanie


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L'Assemblée régionale des radios associatives d'Occitanie (ARRA) a renouvelé son bureau lors de son assemblée générale du 19 septembre. Guillaume Delorme, représentant de 48 FM, a été élu président de la fédération. Il succède à Jean-Marc Courrèges-Cénac et Siham Mineur, qui quittent la coprésidence mais conservent leur siège au conseil d'administration de l'association.



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Après plusieurs années à la coprésidence de l'ARRA, Jean-Marc Courrèges-Cénac (Atomic Radio) et Siham Mineur (Radio Escapades) quittent leurs fonctions. Tous deux restent membres du conseil d'administration en qualité de coprésidents de la Confédération nationale des radios associatives. L'assemblée générale du 19 septembre a désigné Guillaume Delorme (48 FM) pour leur succéder. Impliqué dans la fédération depuis sa création, il y a précédemment exercé les fonctions de vice-président puis de secrétaire. Il a également participé à l'élaboration des différentes conventions entre l'ARRA et la Région Occitanie.
Cette élection s'accompagne d'un renouvellement de plusieurs responsabilités au sein du bureau de la fédération, qui représente les radios associatives d'Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.

Un bureau renouvelé et de nouvelles vice-présidences

Carla Caldeira (R d'Autan), jusqu'ici secrétaire adjointe, devient secrétaire de l'ARRA. Elle sera secondée par Hugues Schamberger (Radio Transparence), élu secrétaire adjoint et nouvel entrant au bureau. Jérôme Bauzon (Contact FM Occitanie) est reconduit comme trésorier après un premier mandat. Les vice-présidences évoluent également avec l'élection de Véro Bucquet (Radio Bartas), Aline Champenois (Fuze), Béatrice Hesse d'Alzon (RPH Sud) et Esther Mimart (Radio Occitanie). Elles rejoignent Dominique Afonso (Gascogne FM), Marie-Cécile Eraud (Radio Ballade) et Frédérique Valentin (Antenne d'Oc Figeac), dont les mandats de vice-présidents se poursuivent.
Ce renouvellement modifie ainsi la composition des instances dirigeantes de l'association, tout en maintenant plusieurs responsables déjà en fonction.

Tags : 48 FM, ARRA, catégorie A, Guillaume Delorme, Jean-Marc Courrèges-Cénac, Occitanie, radio associative, Siham Mineur



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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