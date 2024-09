Groupe Happy Média : "une rentrée dynamique et de nouvelles ambitions"

Happy Radio annonce également une excellente nouvelle pour les auditeurs Périgourdins. La station a allumé pendant l’été son 3e émetteur. Happy Radio diffuse désormais ses programmes à Sarlat sur 96.7 FM, en plus de Bergerac 95 FM et Périgueux 100.4 FM.

Enfin, le groupe Happy Média annonce aussi une association avec 37degres-mag.fr et info-tours.fr : deux sites d’information locale en Touraine lancés il y a 10 ans. Réunis depuis 2019 au sein de la société Indéloire, ces 2 médias se partagent l’actualité du quotidien. Le groupe Happy Média est fier d’être associé à cette aventure.