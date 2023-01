Gros plan sur le savoir-faire d'Eurocom à Réunion La 1ère

Envoyer à un ami Version imprimable Partager

La collaboration entre Eurocom et RFO (Réseau France Outre-mer) a débuté en 1997 par la fourniture de consoles Seem Audio Select : la première fut installée en Martinique et plusieurs sites RFO ont suivi. À la disparition de Seem Audio, c'est DHD qui a été retenu par Christian Augereau, à l’époque directeur technique de RFO à Malakoff, pour équiper les stations ultramarines.



Dès 2001, la Guyane et la Guadeloupe furent équipées avec des consoles et un CDM en RM3200. À partir de 2005, ce furent ensuite les sites de La Réunion, de Mayotte, de Wallis et Futuna, en 2008 de la Nouvelle-Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon, équipés cette fois avec le modèle RM4200. La même année, le site de Malakoff fut équipé avec les nouvelles consoles RM5200. Au départ de Christian Augereau, c'est avec Olivier Royer (chef de projet pour les opérations outre-mer), que Bruno Guers, PDG d’Eurocom, continua à travailler et à déployer les nouvelles séries MX et XC à Tahiti en 2009, puis à procéder au remplacement des plus anciennes consoles, jusqu'à ce jour : en 2010 la Martinique et Mayotte, en 2012 La Réunion, la Guadeloupe et la Guyane, en 2018 Mayotte, la Martinique, La Réunion, en 2019 la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, en 2021 Wallis et Futuna.

Un partenariat avec la marque allemande DHD Eurocom a commencé à travailler en 1999 avec la marque allemande DHD, dont il est distributeur en France, dans de nombreux pays africains et en outre-mer. "Cela montre que le produit est apprécié et que les sites équipés sont satisfaits de nos services. Mais au préalable, il fallait bien entendu remporter les appels d’offres", déclare Bruno Guers. "Nous fournissons le matériel, les consoles sont configurées chez nous, nous les expédions et procédons à la mise en route sur site, le câblage étant réalisé par des sociétés spécialisées comme Avenir. Nous avons travaillé sur neuf sites : le site RFO de Malakoff et huit sites outre-mer. Chaque fois, nous sommes allés sur place et avons aussi assuré la formation des exploitants et des maintenanciers. C’est avec l’équipe technique d’ingénieurs broadcast, Dominique Aubourg, Jimmy Thiebaud, Paul Chevré et Tévane Frey, que nous assurons l’intégration et le suivi du matériel DHD en outre-mer."

Réunion La 1ère Réunion La 1ère, radio généraliste locale de service public installée à La Réunion depuis 1929, propriété de France Télévisions, diffuse ses programmes en français et créole réunionnais. Elle exploite 14 fréquences réparties sur tout le territoire. Son site à Saint-Denis héberge à la fois la radio, la télévision et le service Internet. Elle emploie une quinzaine de journalistes titulaires dédiés à la radio, et une équipe de six techniciens. Au sein du département technique, Boris Jourdain est responsable de la régie et du matériel, Serge Hoarau, chef de centre technique, et Thierry Jacob assure la direction des moyens et du développement outre-mer pour l’ensemble des stations.

Les avantages de la DHD 5200 (surface MX avec core XC2) "En 2004, nous avions la console DHD 4200. Suite à l’appel d’offres pour l’outre-mer, nous sommes passés en 2018 à la nouvelle version de console DHD", souligne Boris Jourdain. Réunion La 1ère comporte deux studios, à la fois d'antenne et d'enregistrement, une petite salle pour les montages. Les studios sont équipés de TX pour les animateurs, reliés au système central DHD radio : il y a deux grosses surfaces de contrôle MX avec 24 faders et une petite console à 4 faders dans la cabine de montage, raccordées sur des cores XC2. "Avec les boîtiers DHD TX à écran tactile, nous avons développé beaucoup de customisation pour répondre à la demande des techniciens (alors que la 4200 n’avait que des boutons), et aussi pour que les standardistes puissent discuter via le Report IT de Tieline et le codec Merlin. Sur 12 lignes qui arrivent, les standardistes peuvent parler avec chacun des intervenants. Cela sert aussi pour les émissions radio déportées, c’est hyper souple", explique Boris Jourdain.

Boris Jourdain gère aussi les systèmes de radio filmée pour la matinale, cœur de toutes les stations outre-mer (comme aussi pour France Bleu/France 3) : c’est la seule émission de radio filmée avec un technicien et une standardiste, avec pilotage automatique par niveau des micros par la DHD pour la bascule des caméras. "Les seules actions humaines sont assurées par les journalistes."

Diffusée de 5h à 8h, la matinale est filmée de 6h à 8h, avec des interventions d’auditeurs. "Réunion La 1ère fait aussi beaucoup d’extérieur : tous les quarts d'heure pour le trafic routier, des reportages avec une animatrice sur le terrain, notamment pour les marchés forains. Tout est piloté par la DHD, qui permet de traiter avec une grande souplesse chaque demande éditoriale, c’est une évolution très pratique pour la radio."

Une indépendance des programmes Le regroupement de la radio, de la télévision et du service Internet dans les locaux de Réunion La 1ère (une configuration spécifique outre-mer) présente des avantages : "Nous nous croisons, cela facilite les contacts et nous essayons de faire des choses en commun, il y a des pools dédiés et des journalistes qui ont des passerelles", précisent Boris Jourdain et Serge Hoarau. "Tout le monde fonctionne ensemble, le chef de centre définit les projets qui sont parfois transversaux, on partage les flux audio", déclare Serge Hoarau. "Depuis 2010, nous sommes pionniers en France sur la radio filmée qui était à l’essai, seule la RTBF était précurseur", rappelle, de son côté, Boris Jourdain.

Tous les projets sont validés par la Centrale à Malakoff, qui fait le lien entre les stations respectives, espace de coordination éditoriale et technique, qui produit aussi des programmes que les stations peuvent diffuser : chaque station outre-mer reçoit ainsi les signaux de RFI, France Inter, franceinfo, etc., et les rediffuse en y ajoutant des éléments produits localement, comme des chroniques sur telle ou telle île. "Chaque station choisit ses journaux, nous restons autonomes et décisionnaires de notre antenne", précisent Boris Jourdain et Serge Hoarau.

Réunion La 1ère a beaucoup de retours des auditeurs via sa page Facebook, son site Internet et ses podcasts très écoutés. Parmi ses projets, faire évoluer la radio filmée, pour modifier des décors en s’appuyant sur le protocole EMBER+ de DHD. L’évolution technique de l’antenne, très appréciée par les équipes de Réunion La 1ère, comme par celles des autres stations La 1ère, grâce aux fonctionnalités intuitives des consoles DHD, repose sur une relation de confiance de longue date avec la société Eurocom.

