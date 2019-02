Graffiti Urban Radio ouvre ses portes

Active depuis l'été 1986, Graffiti a su, au fil des années, devenir une actrice incontournable de la vie Yonnaise. Elle compte aujourd'hui plus de cinquante bénévoles qui utilisent la pratique radiophonique comme moyen d'expression pour partager leurs passions (musique, cinéma, cuisine, écologie, politique, culture et sorties) où leurs opinions et ce en toute liberté. Trois salariés ouvrent au bon fonctionnement de la radio : administration, programmation, formation et développement. Sa diffusion s'étend sur un rayon de 30 km couvrant un bassin de population de 120 000 habitants. Le projet de la radio repose sur trois grands axes : l'accès à la pratique radiophonique, l'action culturelle et le développement local en étant le relais des associations et des acteurs locaux et par l'organisation d’événements culturels.