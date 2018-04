François-Xavier Szymczak nommé Chevalier des Arts et des Lettres

L’actuel producteur de l’émission "Arabesques" chaque jour de 14h à 16h, aime à former des entrelacs autour de la musique, croisant les disciplines : Peinture, Histoire, Spiritualité, Littérature. Entré à France Musique en 1996, et après des débuts au sein des Matinales de l’été, le jeune musicologue, fraîchement diplômé de la Sorbonne a successivement présenté, entre autres, "Au rythme du siècle" (rétrospective musicale du XXe siècle mélangeant classique, jazz, rock), "Métamorphoses" (variations autour d’un thème : Shakespeare, la guerre, les quatre saisons…) puis "Ottocento" (l’histoire de la musique au XIXe siècle année par année), "Le Jardin des Dieux", où musique et spiritualité se retrouvent dans le répertoire judéo-chrétien, mais également dans d’autres religions ou mythologies.