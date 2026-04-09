France Musique mobilisée pour les 80 ans de la Maîtrise de Radio France

Fondée en 1946, la Maîtrise de Radio France célèbre en 2026 ses 80 ans. Cette formation propose un modèle singulier dans le paysage audio, en offrant gratuitement à des enfants de 8 à 18 ans un parcours musical et scolaire reposant sur le principe du mi-temps pédagogique. Inscrite dans les missions du service public, elle s’appuie sur des valeurs d’excellence, d’exigence et de bienveillance.

Aujourd’hui implantée sur deux sites, à Paris et à Bondy, la Maîtrise réunit 160 élèves. Chaque année, ces derniers participent à 30 à 40 concerts, couvrant un large spectre de répertoires et s’inscrivant dans des collaborations régulières avec les formations de Radio France, notamment l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique de Radio France et le Chœur de Radio France.

