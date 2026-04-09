France Musique mobilisée pour les 80 ans de la Maîtrise de Radio France

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Fondée en 1946, la Maîtrise de Radio France célèbre en 2026 ses 80 ans. Cette formation propose un modèle singulier dans le paysage audio, en offrant gratuitement à des enfants de 8 à 18 ans un parcours musical et scolaire reposant sur le principe du mi-temps pédagogique. Inscrite dans les missions du service public, elle s’appuie sur des valeurs d’excellence, d’exigence et de bienveillance.
Aujourd’hui implantée sur deux sites, à Paris et à Bondy, la Maîtrise réunit 160 élèves. Chaque année, ces derniers participent à 30 à 40 concerts, couvrant un large spectre de répertoires et s’inscrivant dans des collaborations régulières avec les formations de Radio France, notamment l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique de Radio France et le Chœur de Radio France.
Un week-end anniversaire les 11 et 12 avril
La Maison de la Radio et de la Musique accueille un week-end anniversaire ces 11 et 12 avril. Ce samedi 11 avril à 20h, au Studio 104, le concert "Se retrouver pour chanter" propose un programme conçu par Sofi Jeannin, directrice musicale depuis 2008, en collaboration avec Marie-Noëlle Maerten et Béatrice Warcollier. Ce concert réunit la Maîtrise et un chœur d’anciens maîtrisiens composé d’une centaine de chanteurs, autour d’un répertoire mêlant œuvres historiques et créations commandées par Radio France.
Ce dimanche 12 avril à 16h, à l’Auditorium de Radio France, le concert "Maîtrise All Stars" met en avant les collaborations artistiques récentes et la diversité des formats. Ce programme inclut notamment "Immortal Souls", une création mondiale commandée par Radio France. La direction est assurée par Sandra Monlouis, Louis Gal, Sylvie Kolb, aux côtés de Sofi Jeannin, Marie-Noëlle Maerten et Béatrice Warcollier.
France Musique mobilisée du 8 au 11 avril
France Musique accompagne cet anniversaire avec une programmation spéciale du 8 au 11 avril. Plusieurs émissions, dont "Musique Matin", "Allegretto Junior", "Les Trésors de France Musique", "Les Essentiels", "Les Grands Concerts de la Maison de la Radio et de la Musique", "France Musique est à vous" et "Le Concert du soir", mettent en avant l’histoire, les voix et les engagements de la Maîtrise.
Au-delà de l’événement, la Maîtrise de Radio France s’inscrit comme un dispositif structurant pour la création et la formation dans l’audio public. Sous la direction de Sofi Jeannin depuis 2008, elle développe une identité musicale ouverte à la création contemporaine et contribue à renouveler les pratiques artistiques au sein de l’écosystème radio.